В ЮАР педофила переизбрали мэром города

СМИ: педофил переизбрался мэром в ЮАР, его помощником снова стал осужденный мошенник

Мэр города Канналенд в Западно-Капской провинции ЮАР Джеффри Донсон, осужденный за растление малолетней, переизбрался на новый срок, пишет The South American.

По данным СМИ, в 2008 году Донсон, будучи градоначальником, был признан виновным в сексуальном преступлении против 15-летней девочки. Переизбран был и помощник педофила — им снова стал Вернер Мешоа, ранее наказанный за мошенничество.

Изначально Донсона осудили на пять лет тюремного заключения, но затем изменили наказание на условное — с наблюдением, программой реабилитации и штрафом в 20 тысяч рэндов (93 тысячи рублей). Оппозиционные партии и активисты потребовали отстранить обоих преступников от должности.

В октябре стало известно, что Госдума планирует рассмотреть законопроект об ужесточении наказания для педофилов.