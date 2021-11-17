Задержанный по подозрению в педофилии депутат КПРФ попал на видео

Депутат Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов, подозреваемый в педофилии, попал на видео. Ролик в среду, 17 ноября, на своем Youtube-канале публикует «Вести. Приморье».

На кадрах депутат в белой майке и темной куртке стоит на пороге своей квартиры в окружении сотрудников правоохранительных органов. Их безопасность обеспечивают присутствующие здесь же бойцы специальных подразделений. Видно, что возле квартиры находится большое количество операторов и корреспондентов различных СМИ.

Ранее 17 ноября сообщалось, что Самсонов был задержан по подозрению в совершении преступления по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста») УК РФ . У него дома провели обыск.