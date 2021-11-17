На депутата КПРФ Самсонова завели дело о педофилии

Следственный комитет России (СКР) ведет расследование уголовного дела о педофилии, возбужденного против депутата Законодательного собрания Приморского края. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления СКР Аврора Римская.
По ее словам, парламентарий подозревается в совершении преступления по статье 132 УК РФ («Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).
Речь идет о депутате от КПРФ Артеме Самсонове.
По версии следствия, на базе отдыха во Владивостоке он показывал 11-летнему ребенку предмет интимного характера, объясняя его предназначение. Преступление было совершено два года назад в детском лагере. Следователи допрашивают свидетелей и потерпевшего.
Депутат был задержан на выезде из Владивостока, у него дома проведен обыск.