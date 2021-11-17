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Заподозренный в педофилии депутат-коммунист отказался пройти детектор лжи

PrimaMedia: депутат КПРФ Самсонов отказался проходить полиграф по делу о растлении ребенка
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Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Следователи провели допрос трех свидетелей по уголовному делу о растлении ребенка, фигурантом которого является депутат Законодательного собрания Приморского края от КПРФ Артем Самсонов. Об этом PrimaMedia сообщил источник.

По его словам, свидетелей проверили на детекторе лжи, в их показаниях эксперты не выявили обмана. Допрошенные дали обвинительные показания на Самсонова. Сам депутат-коммунист, заподозренный в педофилии, отказался проходить полиграф.

11-летнему потерпевшему назначена психолого-лингвистическая экспертиза.

Депутат подозревается в совершении преступления по статье 132 УК РФ («Действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста»).

По версии следствия, на базе отдыха во Владивостоке он показывал 11-летнему ребенку предмет интимного характера, объясняя его предназначение. Преступление было совершено два года назад в детском лагере. Следователи допрашивают свидетелей и потерпевшего.

Самсонов был задержан на выезде из Владивостока, у него дома проведен обыск.

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Предыстория: На депутата КПРФ Самсонова завели дело о педофилии
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