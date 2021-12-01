Москве предсказали будущее самого экологичного города

Заместитель гендиректора компании «Донстрой» Андрей Багаев предсказал Москве будущее самого экологичного города. По мнению девелопера, столица России имеет все шансы достичь лидерства в области зеленых технологий, сообщает РИА Новости.
Багаев заявил, что на сто процентов уверен в потенциале Москвы как самого экологичного города. Он отметил, что у этого уже есть предпосылки — изменение в отношении к окружающей среде видно из проектов застройщиков. Если девелоперы будут ответственно проектировать свои комплексы, Москву можно будет сделать одним из самых зеленых городов мира. «Никаких препятствий, нужно просто иметь ответственный подход к этому. Говорю совершенно искренне, исходя из своего опыта», — заявил предприниматель.
Среди инициатив, которые могут положительно повлиять на развитие города, Багаев отметил идею развивать зеленые кредиты. Такая мера позволит застройщикам, внедряющим экологические стандарты в свои проекты, получать займы на льготных условиях. По мнению девелопера, это ускорит развитие зеленых технологий в строительстве.
Багаев подчеркнул, что для застройщиков забота об окружающей среде становится одним из главных факторов при возведении объектов. При строительстве новых комплексов компании используют светодиодное освещение, а также устанавливают энергоэффективные окна, которые лучше сохраняют тепло. Парковки для электромобилей становятся частью инфраструктуры, появляются и зарядки для электросамокатов. Багаев отмечает, что себестоимость экологичных проектов несколько выше, однако спрос все равно растет, а потребители готовы заплатить больше. Девелопер уверен, что через несколько лет зеленые технологии станут стандартом для всех застройщиков, в том числе и в регионах.
Ранее, в октябре, заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил, что экологическая ситуация в столице улучшается. Он подчеркнул, что власти города отдают особый приоритет вопросам охраны окружающей среды. По словам Бирюкова, концентрация загрязняющих веществ в воздухе Москвы снизилась в 2,3 раза, а мелких взвешенных частиц — в 1,5 раза.