Власти Москвы раскрыли данные об экологии города

Заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков заявил об улучшении экологической ситуации в городе. Подробности принимаемых мер для защиты окружающей среды и здоровья жителей столицы чиновник описал на 26-м заседании сети Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) «Регионы за здоровье» 25 октября, передает «Интерфакс».

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В последнее десятилетие в столице дают особый приоритет вопросам экологии, подчеркнули власти Москвы. «Проделана колоссальная работа по модернизации топливно-энергетического хозяйства, коммунальных, промышленных предприятий, созданию комфортной городской среды, озеленению и модернизации автотранспорта. Благодаря этому концентрация основных загрязняющих веществ в воздухе на территории Москвы снизилась в 2,3 раза, мелких взвешенных частиц — в полтора раза», — раскрыл подробности Бирюков.

При том, что численность населения города выросла на миллион человек, объем потребления электричества увеличился лишь на один процент, отметил заммэра. Бирюков также добавил, что Москва полностью отказалась от загрязняющих воздух угля и мазута. По улицам города курсируют уже 700 электробусов, есть план постепенно вывести с линии все автобусы с двигателями внутреннего сгорания. Количество парков в столице с 2010 года выросло со 130 до 800. Одним из крупных шагов к экологизации столицы московские власти видят запуск регулярного сообщения речных электротрамвайчиков, который анонсировался ранее.

Проект ВОЗ «Регионы — за здоровье» создан в 1993 году и объединяет 22 страны мира в решении вопросов, связанных с немедицинскими рисками для жизни людей, качеством городской среды. Среди участников проекта — представители городов Австрии, Бельгии, Великобритании, Венгрии, Германии, Швеции, Канады.

Ранее российский врач-иммунолог Ольга Мухина рассказала, что загрязненный воздух может стать триггером для аллергических реакций у жителей мегаполисов. Аллергенами выступают аэрополлютанты, химические вещества, раздражающие слизистую.

