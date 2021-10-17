Названы вызывающие аллергию у жителей мегаполиса факторы

Триггером для возникновения аллергических реакций у жителей мегаполисов могут стать постоянные стрессы и загрязненный воздух. Об этом в эфире «Говорит Москва» рассказала врач-аллерголог Центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52 Ольга Мухина.

По ее словам, иммунная, нервная и эндокринная системы взаимосвязаны, поэтому в больших городах факторов, которые могут вызвать аллергию, намного больше. В частности, аллергенами выступают аэрополлютанты — химические вещества, раздражающие слизистую.

Также врач подчеркнула, что у родителей-аллергиков с вероятность 70-80 процентов родятся дети с такой же патологией.

Ранее психофизиолог, руководитель центра «Нейрофитнес» Вячеслав Лебедев назвал способы предотвратить старение мозга. По его словам, существуют три базовых элемента — это сон, питание и физическая активность. «Если нет одного из них — то есть мы либо плохо питаемся, либо нерегулярно спим, либо мало двигаемся — то все остальное не сработает», — подчеркнул специалист.