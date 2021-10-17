Названы способы предотвратить старение мозга

Психофизиолог, руководитель центра «Нейрофитнес» Вячеслав Лебедев рассказал, возможно ли замедлить ухудшение памяти и спад активности мозга, которые могут появиться даже в молодом возрасте, около 30 лет. В интервью для радио Sputnik специалист назвал способы, которые помогут сохранить молодость.

Лебедев рассказал, что нередко люди начинают хуже запоминать информацию и жаловаться на память в возрасте до тридцати лет. Так, человек мог справляться с многочисленными задачами, отвечать на письма и звонки, однако со временем ему стало сложнее это делать. «Это называют когнитивным нарушением», — объяснил медик.

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Эксперт считает, что старение мозга можно предотвратить в молодом и среднем возрасте. Приостановить этот процесс довольно просто, считает он. Психофизиолог призвал вести здоровый образ жизни, чтобы замедлить старение мозга.

«Сон, питание и физическая активность — это три базовых элемента, которые необходимы. Если нет одного из них — то есть мы либо плохо питаемся, либо нерегулярно спим, либо мало двигаемся — то все остальное не сработает. Это три столпа, на которых держится наше когнитивное здоровье», — подчеркнул Лебедев.

Если здоровый образ жизни не помогает восстановить активность мозга, то следует обратиться за помощью к врачу. Специалист назначит необходимое лечение и упражнения.

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