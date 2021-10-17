Офтальмолог объявила о пандемии близорукости

Врач-офтальмолог высшей категории, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова оценила масштаб проблемы близорукости. По ее мнению, она достигла уровня пандемии, пишет URA.RU.

Шилова объявила, что сейчас наблюдается не только пандемия COVID-19, но и пандемия близорукости.

«Достаточно большое количество детей, даже младшего школьного возраста уже имеют проблемы со зрением. Детская, школьная, подростковая близорукость — бич нашего времени», — подчеркнула офтальмолог.

Материалы по теме Вот увидишь! Проблемы со зрением можно решить всего за несколько минут «Перед глазами — мутное пятно» Россияне впервые объединились, чтобы найти лечение своей редкой болезни. Как это изменит медицину?

Врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук Ольга Васильева согласилась, что среди детей младшего школьного возраста стали чаще диагностировать близорукость. Если ранее заболевание обычно выявляли в подростковом возрасте около10-14 лет, то сейчас этот показатель «омолодился» до семи-девяти лет. По мнению Васильевой, число людей с близорукостью определяется уровнем технического прогресса.

«Если брать совсем большие крайности, то брать Японию и страны третьего мира, любую страну Африки, где идет еще полупервобытное общество, то процент близорукости в разы отличается. В Японии чуть ли не 90 процентов близоруких людей. Россия в этом отношении ближе к верху списка», — отметила врач.

Офтальмолог, врач высшей категории, кандидат медицинских наук Мариам Аракелян добавила, что ранее специалисты считали, что у людей старше 20 лет зрение восстанавливается. Однако сейчас у пациентов в возрасте 20-30 лет болезнь прогрессирует. Все опрошенные эксперты посоветовали чаще давать глазам отдых от гаджетов.

Ранее офтальмолог Игорь Азнаурян развеял мифы о неизлечимости близорукости. По его словам, лечение этого недуга проходит в два этапа.