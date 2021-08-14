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Россиян предупредили о развитии слепоты из-за близорукости

Офтальмолог Азнаурян назвал опасные последствия близорукости для детей и взрослых
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Фото: Pixabay

Детский офтальмолог, доктор медицинских наук и профессор Игорь Азнаурян заявил, что прогрессирующая близорукость может вызвать полную слепоту, сообщается на сайте «Пятого канала».

Врач предупредил россиян, что прогрессирующая в не очень высокой степени близорукость приводит к таким опасным последствиям, как развитие слепоты. «Самым грозным осложнением от близорукости является отслойка сетчатки. Это состояние может приводить к полной и безвозвратной слепоте», — подчеркнул Азнаурян.

Кроме того, медик назвал осложнения, характерные при близорукости у детей и взрослых. Так, у пациентов старше 40 лет и с близорукостью более пяти диоптрий возникает косоглазие или «тяжелые глаза».

Кроме того, при близорукости глаза способны вытягиваться и менять форму на эллипсовидную. В таком случае центральные зоны, которые отвечают за зрительное восприятие, работают хуже. Подобная ситуация приводит макулопатии, полной слепоте и другим патологиям сетчатки.

При этом грамотный подбор очков и лазерная коррекция не являются выходом при серьезном нарушении зрения и наличии осложнений. Азнурян призвал россиян регулярно посещать офтальмолога, а также проходить обследования.

Ранее Азнурян развеял мифы о неизлечимости близорукости. Он напомнил, что лечение этого недуга проходит в два этапа.

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