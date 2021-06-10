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Офтальмолог развеял мифы о неизлечимости близорукости

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Фото: Pixabay

Детский офтальмолог и офтальмохирург Игорь Азнаурян заявил, что миопия, более известная как близорукость, не является неизлечимым недугом. Врач развеял мифы об этой болезни и дал советы, как с ней справиться, сообщает Пятый канал.

Офтальмолог напомнил, что популярно мнение об эффективности моркови, черники и препаратов с ее содержанием для борьбы с близорукостью. Однако эти средства не помогают преодолеть болезнь, подчеркнул Азнаурян. Он также развеял миф о том, что с близорукостью можно бороться только с 18 лет. По мнению специалиста, значим не возраст пациента, а стабильность болезни.

«Близорукость должна быть уверенно-стабильна, чтобы потом ее лазером убирать. Иначе, если это условие не будет выполнено, всегда будет возможность того, что близорукость вернется», — объяснил офтальмолог.

Азнаурян рассказал, что лечение близорукости проходит в два этапа. На первом из них применяются терапевтические методики, не хирургические, которые помогают остановить болезнь. Спустя два-три года после стабилизации близорукости ее устраняют с помощью операции.

Ранее россиянам рассказали о связи плоскостопия и близорукости. По мнению врача, расфокусировка взгляда формируется из-за ненакачанности и слабости мышц глаза. Аналогичная проблема возникает у людей с плоскостопием, уверен специалист.

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