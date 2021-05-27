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Россиянам рассказали о связи плоскостопия и близорукости

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Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Слабость мышечно-связочного аппарата является причиной близорукости и плоскостопия. О такой связи этих двух диагнозов в интервью радио Sputnik рассказал главный педиатр первой профессиональной сети ортопедических салонов «Ортека» Сергей Алексутов.

Врач объяснил, что расфокусировка взгляда вызвана ненакачанностью и слабостью мышц глаза. Аналогичная проблема возникает у людей с плоскостопием. Слабые мышцы и связки стоп приводят к увеличению стопы в размере. По словам Алексутова, у людей с близорукостью может быть и заболевание стопы.

Педиатр отметил, что предрасположенность к слабости мышечно-связочного аппарата передается по наследству. Если один из родителей имеет такую патологию, то в большинстве случаев она появляется и у ребенка.

«Если слабость мышечно-связочная врожденная, то она проявляется как на глазах, так и на стопах», — пояснил Сергей Алексутов.

Врач посоветовал укреплять мышцы специальными лечебными средствами. При нарушениях зрения рекомендуют делать комплекс упражнений и адаптировать глаза с помощью очков. В случае с плоскостопием нужны укрепляющие упражнения и ортопедические стельки.

Ранее фитнес-тренер Татьяна Лукина рассказала, что близорукость и остеохондроз чаще всего встречается у работников офиса. А позу «нога на ногу» тренер назвала самой опасной для здоровья.

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