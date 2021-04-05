Офтальмолог предупредил о связанных с изменением цвета глаз опасных болезнях

Резкое изменение цвета глаза может быть сигналом серьезной болезни. Среди них — пигментная глаукома и гетерохромный иридоциклит Фукса. Об этом «Вечерней Москве» рассказал врач-офтальмолог Владислав Савченко.

Цвет глаз может неожиданно преобразиться из-за родинки — диффузного невуса радужной оболочки, воспалительных процессов или развития синдрома Хорнера.

Савченко добавил, что пациенты часто жалуются на серые круги на радужке. «У пожилых людей — это так называемая старческая дуга, возникающая из-за откладывания жира вокруг радужки глаза. Проявиться она может из-за высокого уровня холестерина в крови или сердечных недугов», — пояснил врач.

При этом подобный симптом должен насторожить молодых людей, поскольку он считается явным признаком фамильной гиперхолестеринемии и повышенной продукции печенью холестерина. Если своевременно не начать лечение, то в организме начнут образовываться холестериновые бляшки и может развиться атеросклероз, предупредил офтальмолог.

По его словам, цвет глаз может меняться с возрастом — такая аномалия встречается у 10-15 процентов людей. Однако при обнаружении на радужной оболочке нового цвета необходимо срочно проконсультироваться со специалистом.

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