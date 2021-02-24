Врач назвал способ улучшить зрение за три минуты в день

Врач-офтальмолог Руи Хирамац назвал способ улучшить зрение за три минуты в день. Об этом сообщает портал abc.es.

По его словам, глаза необходимо регулярно тренировать. Первый метод — это упражнения с пятнами Габора, которые представляют собой специальные рисунки для нахождения отличий. Выполнять их следует всего три минуты в день, а первые улучшения можно заметить уже через две недели.

Второй метод — это термотерапия. Необходимо взять полотенце, намочить его и подогреть в микроволновой печи в течение 30-40 секунд. Теплую ткань следует положить на закрытые веки и подождать, пока она не остынет.

Третий метод заключается в употреблении шпината. Его необходимо включить в свой рацион, поскольку шпинат способствует профилактике катаракты и дегенерации желтого пятна.

Ранее ученые из США выяснили, что с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, одним из проявлений которой является изжога, связан высокий риск развития рака гортани и пищевода. Соответствующее явление, которое называется кислотный рефлюкс, или изжога, приводит к повреждению тканей пищевода и гортани, а при длительном воздействии может привести появлению смертельной болезни — рака.