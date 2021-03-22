Россиян научили выявлять смертельно опасные болезни по глазам

Врач-терапевт Ирина Ескова научила россиян определять по глазам первые признаки смертельно опасных болезней. Ее слова опубликованы на сайте «Пятого канала».

Специалист напоминает, что при покраснении, жжении, отечности или слезоточивости в глазах нужно немедленно обратиться к врачу. Она уточнила, что покраснение и жжение могут быть симптомами вирусной инфекции, конъюнктивита. При этом аллергическая реакция, как правило, сопровождается зудом и отеком век.

Если внутренняя поверхность верхнего века стала бледная, почти белая, и белки голубоватые, надо исключать анемию и снижение гемоглобина. Если белки глаз стали желтые, то это может быть симптомом заболевания печени Ирина Ескова врач-терапевт

Врач предостерегает, что некоторые нарушения могут указывать на смертельно опасные состояния, вплоть до внутримозгового кровоизлияния. Так, золотая кайма вокруг радужки появляется при болезни Вильсона — Коновалова. «Грозным симптомом являются и неравномерные зрачки — когда один уже другого и мало реагирует на свет», — подчеркнула эксперт.

По словам Есковой, на проблемы с щитовидной железой указывают выпуклость глаз и неполнота их прикрытия веками. При подергивании века — признака нарушенного обмена магния в организме — врач советует посетить невропатолога. При появлении темного пятна или изменении цвета одного из зрачков, врач призывает срочно идти к онкологу, так как эти признаки могут сопровождать меланому.

Ранее врач-травматолог-ортопед первой квалификационной категории Ольга Лиморенко объяснила, чем опасен дефицит витамина D в организме. По словам специалиста, при недостатке этого витамина нарушается обмен кальция и снижается его уровень в крови.