Названы последствия дефицита витамина D

Витамин D — это группа биологически активных веществ, которые отвечают за усвоение в организме фосфора и кальция, что очень важно для поддержания здоровья костей. Правила приема витамина раскрыла заместитель директора по вопросам медицинской деятельности клинико-диагностического центра «Мединцентр», врач-травматолог-ортопед первой квалификационной категории Ольга Лиморенко.

Она пояснила, что витамин D подразделяется на витамин D3, который организм получает либо под воздействием ультрафиолетовых лучей (холекальциферол), и витамин D2, который поступает с пищей (эргокальциферол). В большом количестве этот вариант содержится в жирных сортах рыбы, меньше его в сыре, жирных молочных продуктах, яичных желтках и лисичках. Добавлять в рацион эти продукты следует людям, которые живут в средней полосе России и на севере, где недостаточно солнечных дней.

Хронический дефицит витамина D чреват серьезными проблемами со здоровьем и значительно повышает риск развития сахарного диабета, псориаза, артериальной гипертонии, бронхолегочных и аутоимунных воспалительных заболеваний. При его недостатке происходит нарушение обмена кальция и снижение его уровня в крови.

Симптомами нехватки этого вещества могут быть мышечная слабость, потеря равновесия, склонность к падениям, а также ряд других признаков. Несмотря на доступность витамина в аптеке его следует принимать только после консультации со специалистом после проведения лабораторных исследований. Переизбыток витамина тоже опасен, предупредила Лиморенко.

Ранее американская фармацевтка Сьюзи Коэн раскрыла перечень необычных симптомов нехватки витамина D. При дефиците этого витамина появляются акне, аритмия сердца, высокое кровяное давление, слезливость, усталость, раздраженный кишечник, вздутие живота, сухой кератоконъюнктивит, боли в теле, слабость мышц, снижение когнитивных функций, невропатия, макулодистрофия, обострение аутоиммунных заболеваний, хрипение, аллергия, красный плоский лишай.