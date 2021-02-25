Ортопед раскрыл особенности вызываемого смартфоном заболевания

Кистевой туннельный синдром — заболевание, которые развивается из-за пережатия, отека или защемления срединного нерва в запястном канале. Как правило, оно возникает из-за однообразных движений при печатании на клавиатуре или касаний экрана смартфона. Об этом «Аргументам и Фактам» рассказал кандидат медицинских наук, врач-ортопед Александр Бойков.

По его словам, первым симптомом заболевания считается онемение пальцев. Сначала дискомфорт ощущается с утра и проходит к полудню, однако с развитием проблемы онемение ощущается даже ночью, а к нему добавляются боль, покалывание или жжение. «Кисть руки может "похудеть", возникает слабость в пальцах. Становится сложно держать руки на весу, появляются неловкость в движениях и трудности с использованием небольших предметов, например, хуже получается писать шариковой ручкой. Если вы стали чаще все ронять, так как не можете удержать в руках, пора бить тревогу», — предупредил ортопед. На запущенных стадиях велика вероятность и вовсе потерять чувствительность пальцев.

Бойков добавил, что предотвратить развитие синдрома легче, чем его лечить. Так, необходимо заниматься физкультурой и уделять внимание разминке кистей рук. Ортопед посоветовал сжимать и разжимать пальцы в кулак, делать вращательные движения кистями или просто расслаблять руки и трясти ими в воздухе. Для упражнений можно использовать специальные резиновые шарики с шипами и без. Если болевые ощущения уже появились, то снять их можно с помощью специального фиксатора, который удерживает руку в правильном положении.

Также врач порекомендовал подбирать под размер ладони компьютерную мышь и телефон. Так, важно обращать внимание на то, что при использовании мыши ладонь плотно лежит на столе, а не висит в воздухе. Смартфон в свою очередь не должен быть слишком большим, чтобы не приходилось тянуть и напрягать большой палец. По мнению Бойкова, периодически следует применять другие инструменты, в частности тачпад.

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