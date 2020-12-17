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Врач дал советы по защите от «вредного излучения» смартфона

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Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Врач-нейрохирург Марат Якупов дал советы по защите от «вредного излучения» смартфона. Он рассказал агентству «Прайм», что степень вреда определяется тем, как часто человек пользуется устройством, и как близко к нему оно находится в течение дня.

«Из-за постоянного использования смартфонов, а значит и частого негативного воздействия электромагнитных излучений на живые ткани человека, могут возникать частые головные боли, дневная сонливость, повышенная раздражительность и усталость», — предупредил врач.

Якупов пояснил, что чем мощнее источник электромагнитного излучения, тем выше риск генетических мутаций в ядрах клеток. По его словам, такие мутации могут привести к онкологическим заболеваниям. Также излучения провоцируют нагревание внутренних тканей, они поглощаются «сетчаткой глаза, головным мозгом, структурами слухового, вестибулярного и зрительного аппаратов».

Нейрохирург посоветовал не использовать прибор слишком часто и не класть рядом с собой, а в течение дня не носить устройство в карманах. При покупке смартфона он призвал выбирать модель с наименьшей мощностью.

«Если же необходимо провести переговоры, не забывайте о рекомендуемом перерыве в 15 минут. На ночь телефон лучше вообще выключать. Ночных бесед быть не должно, а будильник срабатывает и при выключенном устройстве», — объяснил Якупов и добавил, что подносить устройство к голове лучше только после того, как вызываемый абонент ответит. По его словам, режим вызова — самый сильный период вредного излучения.

Ранее в декабре врач-невролог «СМ-Клиника» Мария Игнатова объяснила опасность сна рядом со смартфоном. Она отметила, что смартфоны, как и все гаджеты, имеют радиочастотное излучение, которое поглощается тканями тела человека и как следствие негативно влияет на его здоровье.

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