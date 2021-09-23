Россиян научили избавляться от состояния «больных глаз»

Офтальмолог Лещенко заявила, что глаза всегда реагируют на простудное заболевание

Врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра им. Н.И. Пирогова Ирина Лещенко заявила, что часто типичные симптомы простуды (заложенность носа, боль в горле и головная боль, насморк) сопровождаются дискомфортом в глазах. Медик рассказала, как избавиться от этого состояния, сообщает радио Sputnik.

Лещенко подчеркнула, что глаза всегда реагируют на простудное заболевание. Существует даже термин «больные глаза», когда в них появляется некий блеск. Этот симптом появляется при достаточно тяжелом состоянии, токсическом отравлении или вирусном заболевании. «В этом состоянии бывают болезненные ощущения, чувство "песка" в глазах, тяжесть, усталость, когда хочется прикрыть веки, глаза раздражаются от всего», — уточнила врач.

Офтальмолог научила россиян справляться с сухостью в глазах: для этого следует воспользоваться увлажняющими каплями, а также снизить нагрузку на зрение. Стоит на время отказаться от планшетов и других гаджетов и стараться воспринимать информацию на слух.

При гриппе и других ОРВИ страдают сосуды, включая сосуды глаз, поэтому на глазных яблоках появляются кровоизлияния. В подобных случаях важно следить за достаточным количеством витаминов в рационе, в том числе витамина С.

«Если глаз красный, кровоизлияние уже произошло, бесполезно капать капли или пытаться заложить мази, должно пройти время, и оно само "рассосется". Людям, у которых это встречается часто, надо укреплять сосудистую систему, принимать препараты, которые препятствуют ломкости сосудов», — объяснила медик.

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