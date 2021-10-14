Россию уличили в отставании мер против глобального потепления

РАН: Россия отстает от Европы по решению проблем климатической катастрофы на десять лет

Экологи Российской академии наук (РАН) заявили о серьезном запаздывании мер России в борьбе с глобальным потеплением. Страну уличили в отставании от других ведущих государств, в частности от Европы, в реализации программ по сдерживанию климатической катастрофы как минимум на десять лет, передает ТАСС 14 октября.

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Сопутствующие глобальному потеплению проблемы коснулись России позже, чем ряд других стран, объяснил президент РАН Александр Сергеев, соответственно и меры против него начали принимать с отставанием. «В 2007 году была присуждена Нобелевская премия мира по вопросам, связанным с изменением климата. Сейчас эти проблемы вошли в экономическую повестку дня. Мы все знаем о трансграничном углеродном налоге, что с 2025 года будем его платить. Ситуация затрагивает интересы компаний и интересы стран», — пояснил Сергеев.

Глава РАН подчеркнул, что ученые трудятся над решениями в предсказании природных изменений, но некоторые явления все еще трудно предугадать. «Погода меняется в течение дней. А для климата важны процессы на длительном промежутке времени — от десятилетий до миллионов лет», — заметил ученый.

Ранее зампредседателя правительства России Виктория Абрамченко сообщила, что гражданам нужно быть готовыми к изменениям условий жизни и миграции из-за глобального потепления. При этом чиновница подчеркнула, что власти страны разрабатывают отраслевые планы адаптации жителей и экономики к проблемам климата.