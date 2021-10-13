Россиян призвали готовиться к миграции из-за климата

Заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко призвала россиян готовиться к изменениям условий жизни, из-за которых может начаться миграция. Процесс связан с климатическими проблемами, сообщает ТАСС.
Во время сессии Третьего Евразийского женского форума Абрамченко подчеркнула необходимость принять меры, чтобы минимизировать последствия процесса изменения климата. Стране также необходимо быть готовой к неизбежному появлению «климатических мигрантов».
Власти разрабатывают отраслевые планы адаптации и систему управления, чтобы минимизировать уязвимость жителей и экономики к проблемам окружающей среды. В этих планах оцениваются климатические риски для той или иной деятельности, определяются приоритетные адаптационные мероприятия и потребности в ресурсном обеспечении, пояснила вице-премьер.
Ранее Виктория Абрамченко предсказала, что в скором времени в стране произойдет экологическая революция. По планам, в ближайшие десять лет в России будет создана экономика замкнутого цикла. На переход к новой модели производства пообещали выделить 10,6 миллиарда рублей.