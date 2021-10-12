России предсказали экологическую революцию

Вице-премьер России Виктория Абрамченко предсказала стране скорую экологическую революцию. В планах правительства — в ближайшие десять лет создать экономику замкнутого цикла, сообщает ТАСС.

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На переход к новой модели производства власти пообещали выделить 10,6 миллиарда рублей. По словам Абрамченко, до 2030 года необходимо изменить несколько аспектов — сделать перерабатываемой более 85 процентов упаковки, сократить до 50 процентов объем захоронений коммунальных и других отходов, а также направить более 40 процентов вторичных ресурсов в различные промышленные отрасли.

Вице-премьер отметила, что правительство активно поддерживает три соответствующих законопроекта — об утилизаии накопленного экологического вреда после вывода предприятий из эксплуатации, о регулировании вторичных отходов и о новой концепции расширенной ответственности производителей (РОП). Чиновница считает, что при их принятии экологическая ситуация в России «поделится на "до и после"». Однако, как заявляет Абрамченко, представители бизнеса в стране пока сопротивляются новым государственным нормам.

В конце сентября российскоге правительство представило программу мер по сдерживанию глобального потепления и план экологического развития до конца десятилетия. В стратегии три направления — мониторинг состояния окружающей среды, снижение воздействия человека на природу и адаптация всех систем к климатическим изменениям. Программу планируют реализовать к 2030 году — правительство выделило на нее 34 миллиарда рублей.

