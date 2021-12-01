Сотни россиян застряли в Египте из-за массовой отмены рейсов

Сотни российских путешественников находятся в аэропортах Хургады и Шарм-эш-Шейха и не могут вылететь на родину уже более суток. Об этом пишет портал «E1.RU».

Уточняется, что туристы застряли в Египте из-за массовой отмены рейсов авиакомпании Royal Flight. «Мы должны были вылететь 30 ноября в 13:15 по местному времени. Сначала рейс задержали до 13:55, потом на онлайн-табло появилась информация, что отправка будет в 23:00. Потом [рейс] из Шарм-эш-Шейха в Екатеринбург вообще отменили», — пожаловалась одна из пассажирок.

Женщина добавила, что спустя семь часов после отмены рейса туристам предложили горячее питание и воду. «Когда вылет, на данный момент не известно. Может быть с утра. В отель нас не хотят заселять, что дальше делать, мы не знаем», — заявила она.

Также сообщается, что были отменены вылеты из Шарм-эш-Шейха в Омск, Челябинск, Волгоград, Казань и Оренбург, а также обратные рейсы из Нижнекамска и Волгограда. Кроме того, задержаны еще нескольких самолетов. Причины сбоя в расписании не уточнялись.

1 декабря сообщалось, что сотни россиян не смогли вовремя вылететь из Доминиканской Республики и застряли в стране минимум на сутки. Как отмечается, россияне должны были вылететь еще во вторник, 30 ноября, однако выяснилось, что самолет не прилетел.