Экспорт российского леса оказался под угрозой

Закрытие КПП на границе с Китаем может ударить по экспорту российского леса

Закрытие на границе с Китаем железнодорожных погранпереходов для всех грузов, кроме контейнерных, ударит по экспорту российского леса, сообщает «Коммерсантъ».

Через КПП на границе с Китаем идет много лесных грузов. В прошлом году через Забайкальск проехали 6,13 миллиона тонн леса, через Гродеково — 3,96 миллиона тонн. Это крупнейшие погранпереходы по экспорту российской лесной продукции. Прекращение приема леса через них ставит под угрозу часть экспорта, отмечают эксперты.

На восточные погранпереходы приходится около 20-22 процентов от общего объема поставок в восточном направлении. Источники издания отмечают, что переходы и так не справлялись с пропуском грузов. Теперь заблокированные грузы могут перенаправить в перегруженные порты Дальнего Востока, что усугубит там ситуацию.

Китай закрыл железнодорожные пограничные переходы Гродеково-Суйфэньхэ и Забайкальск-Маньчжурия из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

На российско-китайской границе образовались рекордные пробки из большегрузных автомобилей. На автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Забайкальск — Маньчжурия» ожидают очереди почти тысяча фур при пропускной способности до 360 большегрузов в сутки. Пробки привели к увеличению сроков доставки грузов из Китая на 30-40 дней.