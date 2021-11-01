На границе с Китаем образовалась рекордная пробка из фур

На российско-китайской границе образовались рекордные пробки из большегрузных автомобилей, пишут «Ведомости» со ссылкой на данные транспортно-логистических компаний.

На международном автомобильном пункте пропуска (МАПП) «Забайкальск — Маньчжурия» — самом крупном с Китаем — ожидают очереди почти тысяча фур при пропускной способности до 360 большегрузов в сутки. Заторы также образовались на менее крупных пунктах пропуска — «Пограничный — Суйфэньхэ» и «Полтавка — Дуннин». В Пограничном скопилось 250–300 грузовиков. Всего на границе с Китаем простаивают около 1500 фур.

Некоторые логисты назвали пробку рекордной. Они заявили, что никогда ранее не фиксировалось такого количества автомобилей на российско-китайской границе. Летом 2021 года при дневной квоте в 50 грузовиков (сейчас — 70-80) очередь на МАПП «Забайкальск — Маньчжурия» состояла из 500 фур. Более 100 машин компании «Рустранс-спедишн» не могут пройти этот МАПП три недели.

Пробки привели к увеличению сроков доставки грузов из Китая на 30-40 дней, рассказал представитель «Рустранс-спедишн». В логистической компании ПЭК прогнозируют рост сроков доставки с 20 до 30-60 дней в зависимости от пункта перехода. Основные потери несут грузополучатели и перевозчики. Первые получают товар с задержкой, вторым приходится оплачивать простой фур. Один день на границе обходится логистическим компаниям в среднем в 500 евро.

Главная причина заторов — антикоронавирусные ограничения. Китайская сторона тщательно тестирует всех на COVID-19 перед пересечением границы, рассказал гендиректор логистической платформы Cargotogo Владимир Павловский. Также затруднения связаны с увеличением объема грузоперевозок в преддверии новогодних праздников и низкой пропускной способностью пунктов. В ПЭК призвали увеличить число автомобильных переходов. На границе с КНР их пять, а на границе с Финляндией — шесть, хотя протяженность китайской границы в три раза больше.

Источник издания в транспортной компании также назвал одной из причин пробок искусственные факторы. Формированием списка въезда перевозчиков на территорию МАПП занимаются китайские власти. Минтранс и другие российские контролирующие органы не имеют соответствующих полномочий. Китайская сторона использует схему перецепки, при которой российский грузовик заезжает на территорию Китая, оставляет прицеп, возвращается обратно и после загрузки товара едет за прицепом.

Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров считает, что из-за роста заболеваемости коронавирусом в России заторы на границах сохранятся минимум до конца первого полугодия 2022 года. Положительно повлияет на ситуацию полное снятие антиковидных ограничений, отметил он.

В конце октября ПЭК заявила, что день простоя на МАПП «Забайкальск — Маньчжурия» обходится российским перевозчикам в 40 миллионов рублей. Заторы на границе уже привели к подорожанию различной продукции. В Русско-Азиатском Союзе промышленников и предпринимателей (РАСПП) сообщили, что за последние три месяца стоимость сельскохозяйственной продукции выросла на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.