Российские перевозчики вынуждены терять миллионы рублей на границе с Китаем

Из-за простоев на китайско-российской границе российские перевозчики вынуждены ежедневно терять в среднем 40 миллионов рублей только на погранпереходе «Забайкальск — Маньчжурия». Об этом «Ленте.ру» сообщили в транспортно-логистической компании ПЭК.

Почти тысяча грузовиков ожидают очереди, чтобы пересечь этот погранпереход. Заторы на границе уже привели к росту стоимости различной продукции. По данным Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП), за последние три месяца только позиции сельского хозяйства выросли в цене на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Причина — отсутствие гарантий поставок, отмечают в ПЭК.

Каждый день простоя фуры обходится транспортникам в среднем в 40 тысяч рублей, а совокупные потери достигают 40 миллионов ежедневно. Это не единственный автомобильный погранпереход, где возникли очереди, сообщили в ПЭК. «Это связано с позицией китайских властей по нулевой терпимости к COVID-19: все проверяют очень внимательно, чтобы избежать новых локальных вспышек. Китайских коллег можно понять, но в итоге такая позиция парализует торговлю», — заявил президент РАСПП Виталий Манкевич.

Еще один фактор — сезонное увеличение грузопотока в преддверии новогодних праздников, а также недостаточная пропускная способность. «Забайкальск — Маньчжурия» — один из крупнейших погранпереходов между Россией и Китаем. Его пропускная способность составляет 360 грузовиков в день. Из-за простоев на границе сроки доставки грузов из Китая автомобильным транспортом выросли в среднем на 30-40 дней.

Некоторых экономистов беспокоят агрессивные методы Китая в борьбе с пандемией, хотя именно такой подход помог стране быстро блокировать предыдущие вспышки заболеваемости.