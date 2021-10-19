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Россия оказалась не готова удовлетворить Европу товарами из Китая

Китай резко нагрузил российскую железную дорогу и снизил ее пропускную способность
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Фото: Guo Pengjie / Costfoto / Sipa USA / Legion-media

На фоне роста мирового спроса китайские производители стали отправлять больше товаров в Европу по железной дороге через Россию, чтобы сэкономить на резко подорожавших морских перевозках. Однако Россия оказалась не готова удовлетворить эти потребности. Рост китайского экспорта создал новые проблемы в логистике, резко нагрузив железнодорожную сеть и снизив ее пропускную способность, сообщает Reuters.

На фоне восстановления мировой экономики стоимость морских перевозок растет, что делает железные дороги привлекательной альтернативой. Основная нагрузка пришлась на маршрут Китай — Россия — Европа, где объемы транзита с января по сентябрь 2021 года выросли на 47 процентов до 568,7 тысячи TEU (единица измерения вместимости грузовых транспортных средств). Транспортные операторы и аналитики заявили, что транзитные потоки могут ограничиваться, поскольку быстрый рост числа железнодорожных перевозок выявил проблемы с инфраструктурой.

По данным РЖД, общий объем контейнерных перевозок через Россию вырос на 40 процентов с января по сентябрь 2021 года до 782 тысяч ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент, условная единица вместимости грузового транспорта) и в 2021 году может достичь рекордного уровня в один миллион ДФЭ. «В начале года стоимость перевозки грузов в контейнерах по железной дороге между Азией и Европой была вдвое ниже, чем по морю. Сейчас она в 3,5 раза ниже», — сказали представители госкомпании.

По словам главы консалтинговой компании Infraproject Алексея Безбородова, железнодорожным перевозчикам не хватает персонала и подвижного состава, поскольку они не были готовы к такому резкому увеличению транзитных перевозок. «Никто не верил в такой резкий рост транзитных перевозок до пандемии, и никто не был готов к этому», — заметил он.

Транспортно-логистическая группа компаний «Дело» сообщила, что грузопотоки сдерживались из-за низкой пропускной способности основных железнодорожных линий, заторов в портах и пограничных пунктах пропуска. Другой источник из сферы контейнерных перевозок сообщил о бюрократических проволочках и технических проблемах на погранпереходах — контейнеры приходится перекладывать с одного поезда на другой из-за разницы в ширине железнодорожной колеи.

Одновременно из-за заторов в портах спрос на авиадоставку грузов на Дальнем Востоке из Китая также вырос, сообщает «Интерфакс». Число запросов на просчет стоимости доставки по воздуху увеличился на 30-40 процентов. При этом поступают заказы на авиадоставку тяжелых и крупных партий по 15-20 тонн для производств, которые ранее перевозили грузы только по суше. Из-за ситуации на Дальнем Востоке стоимость авиадоставки выросла: несколько месяцев назад груз свыше тонны можно было перевести самолетом за 3-3,5 доллара за килограмм, а теперь доставка обходится в 6-7 долларов.

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