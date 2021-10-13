Глобальная проблема ударила по крупнейшей экономике Европы

Экономические институты снизили прогноз роста ВВП Германии на 2021 год до 2,4 процента

Экономические институты Германии — RWI в Эссене, DIW в Берлине, Ifo в Мюнхене и IWH в Галле — снизили прогноз роста крупнейшей экономики Европы на 2021 год до 2,4 процента с 3,7 процента, поскольку глобальная проблема сбоев в цепочках поставок ударила по восстановлению страны, сообщает Reuters.

Ожидается, что институты повысят прогноз роста ВВП на 2022 год до 4,8 процента с 3,9 процента. На 2023 год прогнозируется рост на 1,9 процента. Если новый прогноз окажется верным, то общая перспектива роста экономики еврозоны снизится.

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Данные статистического управления Германии показали, что объем экспорта неожиданно снизился в августе впервые за 15 месяцев, поскольку сбои в цепочках поставок, от которых страдает мировая экономика, продолжали ухудшаться. Проблемы в логистике стали причиной замедления глобального производства. Проблему усугубляла нехватка товарных контейнеров для транспортировки грузов, забитые порты и дефицит работников логистики.

На фоне сбоев с поставками Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз роста мирового ВВП на 2021 год до 5,9 процента с июльского прогноза в 6 процентов. МВФ также снизил прогноз роста для ВВП Германии на 2021 год на 0,5 процента по сравнению с июльским прогнозом в 3,1 процента.