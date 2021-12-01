В Госдуме предложили сделать тесты на коронавирус бесплатными

Руководство фракции «Справедливая Россия» в Госдуме предложило проводить массовое и бесплатное тестирование россиян на коронавирус. С такой инициативой в партии обратились к главе оперштаба по борьбе с коронавирусом, вице-премьеру Татьяне Голиковой, пишут «Известия».

Первый зампред фракции «Справедливая Россия», депутат Олег Нилов направил запрос в адрес Голиковой, где заявил, что существующие меры вряд ли защитят страну от проникновения новых штаммов коронавируса — в частности, омикрон-штамма. «Такие государства, как Израиль, Китай, Япония, при минимальном уровне заболеваемости принимают самые строгие ограничительные меры, вплоть до закрытия границ», — подчеркнул он.

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По мнению Нилова, для борьбы с коронавирусом вакцинации недостаточно: следует сделать бесплатными тесты на наличие COVID-19 во всех учреждениях, включая аэропорты, школы и торговые центры. Идею депутата поддержали в комитете по здравоохранению. Эксперты полагают, что граждане также положительно отнесутся к инициативе, поскольку тестировать на коронавирус можно даже дома.

«Нам нужен дополнительный мощный щит в борьбе с ковидом — массовое, бесплатное тестирование россиян, потому что массовая вакцинация — главный, но не единственный способ борьбы с распространением инфекции. Сегодня в антиковидных мерах мы наблюдаем явный дисбаланс, который мешает нам эффективно противостоять коронавирусной угрозе и ее новой страшной составляющей — штамму "омикрон"», — подчеркнул Нилов.

Ранее Минздрав предсказал скорое появление омикрон-штамма в России. Главный внештатный инфекционист ведомства Владимир Чуланов заявил, что он способен вытеснить доминирующую дельту «при условии, что он будет более контагиозен».