Минздрав предсказал скорое появление омикрон-штамма в России

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов в эфире программы «ДокТок» на Первом канале предрек скорое появление омикрон-штамма коронавируса в стране.

По словам Чуланова, омикрон-штамм может вытеснить доминирующую в настоящее время в РФ и в мире дельту, но «при условии, что он будет более контагиозен».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова перечислила меры профилактики коронавируса в России. По ее словам, по-прежнему необходимо сохранять социальные ограничения, ношение масок и сокращение контактов, а также проводить вакцинацию и ревакцинацию. Такие меры нужны для разрыва путей передачи вируса и формирования иммунной прослойки населения.

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529, которому было присвоено название «омикрон», выявили ранее в Южной Африке. Как считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), существующие вакцины могут оказаться неэффективными против него.