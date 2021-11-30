Попова перечислила необходимые меры против омикрон-штамма коронавируса

Попова: для профилактики омикрон-штамма в России останутся прежние меры и ограничения

Меры профилактики коронавируса в России останутся прежними несмотря на выявление в других странах омикрон-штамма. Их перечислила глава Роспотребнадзора Анна Попова во время президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с COVID-19, трансляцию которого ведет телеканал «Россия 24» на YouTube.

По словам Поповой, по-прежнему необходимо сохранять социальные ограничения, ношение масок и сокращение контактов, а также проводить вакцинацию и ревакцинацию. Такие меры нужны для разрыва путей передачи вируса и формирования иммунной прослойки населения.

Ранее в ходе президиума Попова сообщила, что в России не выявлен омикрон-штамм коронавируса. По ее словам, проводились соответствующие исследования, в первую очередь тщательному анализу подвергались образцы материала от лиц, выезжавших за границу.

Она также заявила, что все существующие в России вакцины от COVID-19 эффективны и от омикрон-штамма. Попова уточнила, что штамм способно выявить проводимое в стране ПЦР-тестирование.

Новейший штамм COVID-19 B.1.1.529, которому было присвоено название «омикрон», выявили ранее в Южной Африке. Как считают во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), существующие вакцины могут оказаться неэффективными против него.