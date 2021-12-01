ФСИН подтвердила самоубийство в колонии Академовского маньяка Никиты Лыткина

Управление ФСИН по Иркутской области проводит проверку в связи с гибелью заключенного Л., 1993 года рождения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Речь идет о Никите Лыткине, также известном как Академовский маньяк. Он был найден после попытки самоубийства в общежитии отряда ИК-7 утром 28 ноября 2021 года. Дежурный фельдшер оказал ему медицинскую помощь, осужденный был экстренно госпитализирован в городскую больницу, где скончался 30 ноября 2021 года.

Ранее 1 декабря источник «Ленты.ру» в правоохранительных органах сообщил о гибели 28-летнего Лыткина в колонии особого режима в городе Ангарске.

Академовские маньяки — двое серийных убийц Никита Лыткин и Артем Ануфриев, которые с 2010-го по 2011 год совершили девять убийств и, по меньшей мере, 15 нападений на прохожих, используя молотки и холодное оружие. Их задержали после очередного преступления. Лыткин и Ануфриев были признаны вменяемыми, но на момент совершения преступлений Лыткину еще не исполнилось 18 лет. Закон запрещает приговаривать несовершеннолетних к пожизненному лишению свободы, поэтому младший из «маньяков-молоточников» был осужден на 24 года лишения свободы. Позже Верховный суд России сократил Лыткину срок до 20 лет. Артем Ануфриев осужден на пожизненное лишение свободы.