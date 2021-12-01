В иркутской колонии покончил с собой Академовский маньяк Никита Лыткин

Никита Лыткин, также известный, как Академовский маньяк, покончил с собой в колонии в Иркутской области. Об этом в среду, 1 декабря, «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

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«Рано утром 1 декабря в исправительной колонии особого режима в городе Ангарск обнаружено тело 28-летнего Никиты Лыткина», — сказал источник. Правоохранительные органы пока официально никак не прокомментировали эту информацию.

В 2013 году 17-летний Лыткин был приговорен к 24 годам лишения свободы за шесть убийств, совершенных в иркутском Академгородке в 2010-2011 годах. Позже Верховный суд сократил этот срок до 20 лет.

Академовские маньяки — двое серийных убийц, Никита Лыткин и Артем Ануфриев, которые в период между декабрем 2010 и апрелем 2011 года совершили девять убийств и по меньшей мере 15 нападений на прохожих, используя молотки и холодное оружие. При этом часть преступлений они записывали на видео.

Лыткин и Ануфриев были задержаны в апреле 2011 года. Им предъявили обвинения в создании экстремистского сообщества, убийствах и покушении на убийства, а также в издевательстве над телами умерших. Лыткин и Ануфриев были признаны вменяемыми, но избежали пожизненных сроков в силу своего несовершеннолетия на момент приговоров.

За одно из преступлений, совершенных Ануфриевым и Лыткиным, был осужден бездомный житель Иркутска, причем еще до получения результатов генетической экспертизы. Сам этот эпизод в первоначальное обвинение не пропал, и следователь Евгений Карчевский практически случайно обнаружил его уже после оглашения приговора. По вновь открывшимся обстоятельствам мужчина был оправдан и реабилитирован

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