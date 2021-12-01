Раскрыта стоимость газа для Белоруссии по новому контракту

Министерство энергетики Белоруссии раскрыло цену на газ для страны по новому контракту с «Газпромом», передает ТАСС. Стоимость тысячи кубометров в 2022 году составит 128,52 доллара.

«Подписан протокол о ценах на российский газ для Беларуси на 2022 год», — говорится в сообщении ведомства. Уточняется, что подписание документа состоялось 1 декабря в Санкт-Петербурге на встрече министра энергетики Белоруссии Виктора Каранкевича и посла Белоруссии в России Владимира Семашко с председателем правления «Газпрома» Алексеем Миллером.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году не будет индексирована и сохранится на текущем уровне. В 2020 году газ для Белоруссии стоил 127 долларов за тысячу кубометров. По данным биржи ICE на 1 декабря, стоимость газа на европейском рынке составляет около 1130 долларов.

Россия и Белоруссия договорились о ценах на газ на 2022 год в июле этого года во время переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко в Санкт-Петербурге. В ходе пятичасовой беседы стороны также обсудили вопросы таможенного и налогового регулирования.