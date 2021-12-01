Глюкоза снялась в просвечивающем грудь топе и вызвала споры в сети

В сети обругали певицу Глюкозу за видео в белом топе, ткань которого просвечивает грудь

Российская исполнительница Наталья Ионова, выступающая под псевдонимом Глюкоза, показала короткое видео в откровенном наряде и вызвала споры в сети. Публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

На размещенных кадрах 35-летняя знаменитость запечатлена на пляже в синих джинсах свободного кроя и белом топе, ткань которого просвечивает грудь. Волосы Ионовой распущены, а в качестве аксессуара она надела черное лаковое кепи. Звезду засняли во время фотосессии. Пост набрал почти семь тысяч лайков.

Некоторые подписчики обругали внешний вид певицы. «Наташа, такое чувство, что вас муж бросил и вы рванули во все тяжкие», «Там же сиси, срамота», «Грудь спаниеля», «Без комментариев», — высказывались они.

Другие, напротив, похвалили звезду. «Отлично выглядишь, молодец!», «Самая красивая!», «Ухх, огонь!», «Наталья как всегда восхитительна и очаровательна», — отмечали фанаты.

В ноябре Глюкоза снялась в откровенном наряде с глубоким декольте и вызвала споры в сети. На размещенных кадрах звезда запечатлена на пляже. Она одета в черный топ с глубоким декольте, серые велосипедки и белый лонгслив. Ее образ дополнили темно-синяя кепка, черные солнцезащитные очки и белые кеды бренда Converse. «Легкость — симптом счастья», — подписала она пост.