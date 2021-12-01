В России задумали провести гиперзвуковые учения

Источники в Министерстве обороны России заявили, что в следующем году в стране задумали провести гиперзвуковые учения. На них могут испытать новое оружие и методы его применения в рамках маневров «Гром». Так называются стратегические военные учения, где отрабатывают варианты ответа на внезапную атаку против России с применением ядерного оружия. В рамках «Грома» используется ядерная триада, сообщают «Известия».

В Минобороны заявили, что сейчас рассматривается вопрос включения гиперзвуковых систем вооружения в стратегические учения «Гром-2022». На маневрах задумали отработать способы их применения, однако неизвестно, планируют ли в ведомстве проводить учебно-боевые пуски гиперзвукового оружия.

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В стратегических учениях «Гром» обычно участвует ядерная триада из Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), бомбардировщиков дальней авиации ВКС и атомных подводных ракетоносцев ВМФ. Командование маневрами производит Национальный центр управления обороной в Москве. Военный эксперт Виктор Мураховский подчеркнул, что учения стратегических ядерных сил проводят по мере необходимости — их не всегда освещают в СМИ.

«На них отрабатываются варианты ответных действий после нападения на нашу страну. Они могут проводиться как достаточно скромные по размаху командно-штабные учения. В этом случае задействованы все структуры управления», — объяснил специалист.

30 ноября президент России Владимир Путин рассказал о новой гиперзвуковом оружии. В стране появится появится гиперзвуковая ракета с максимальной скоростью 9 чисел Маха.

Предыдущие стратегические учения «Гром» проводили в 2019 году. В них участвовали около 12 тысяч военнослужащих, 213 пусковых установок РВСН, до 105 самолетов и вертолетов, 15 кораблей, пять подводных лодок, 310 единиц боевой и спецтехники. В рамках учений выполнили более полутора десятков пусков крылатых и баллистических ракет.