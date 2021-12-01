Обнаружены ближайшие друг к другу гигантские черные дыры

Астрономы с помощью телескопа VLT (Very Large Telescope) Европейской Южной Обсерватории обнаружили пару сверхмассивных черных дыр, которые расположены друг к другу ближе, чем другие пары черных дыр из когда-либо наблюдавшихся. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics.

Было обнаружено, что самая большая черная дыра, расположенная прямо в ядре галактики NGC 7727, имеет массу почти в 154 миллиона раз больше массы Солнца, в то время как масса ее спутника составляет 6,3 миллиона солнечных масс. Это удалось измерить благодаря влиянию обоих объектов на ближайшие звезды.

Ученые подозревали, что в галактике находятся две черные дыры, но они не могли подтвердить их присутствие, поскольку не обнаруживали большого количества высокоэнергетического излучения. Ожидается, что поиск аналогичных скрытых пар сверхмассивных черных дыр продвинется благодаря телескопу ELT (Extremely Large Telescope), который начнет работать в конце этого десятилетия в чилийской пустыне Атакама.