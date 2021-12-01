Россиян предупредили о самых распространенных травмах зимой

Директор Центра медицинской реабилитации, травматолог-ортопед Константин Терновой и кандидат медицинских наук врач-травматолог Артем Катулин напомнили, что зимой увеличивается риск получить травму. Специалисты предупредили о наиболее распространенных повреждениях в этот период, передает RT.

Травматологи назвали падение с высоты собственного роста и перелом лучевой кости в районе кисти и локтя самыми частыми травмами зимой. Чтобы избежать таких повреждений, необходимо выбирать обувь с протекторной подошвой и не отвлекаться при ходьбе на телефон.

«Небольшой кусочек льда может задержать в развитии вашу жизнь на два-три месяца. Смотреть под ноги на потенциально скользких участках, чуть-чуть сгибать колени для лучшей амортизации и держать свободными руки», — предупредил россиян Терновой.

Специалист напомнил, что катание детей на тюбингах зимой в неразрешенных для этого местах также грозит повреждением. Катулин добавил, что наиболее часто россияне получают перелом лучевой кости при падении, опираясь на руку. Он также посоветовал носить нескользкую обувь, а пожилым людям — создать дополнительную систему опоры.

«Сейчас огромное количество вариантов пластиковых типа кошек, как у скалолазов или альпинистов», — заключил он.

Ранее россиянам назвали способы избежать падения на льду. Для этого нужно отказаться от каблуков; ходить, не отрывая пяток, как на лыжах, не бегать; а также не держать руки в карманах и быть трезвым.