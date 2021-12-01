Ивлеева порадовала фанатов новым снимком в откровенном наряде

Телеведущая и блогер Анастасия Ивлеева поделилась новым снимком в откровенном наряде и порадовала фанатов. Фото появилось на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети кадре 30-летняя знаменитость позирует боком к камере в атласном боди черного цвета со спущенной линией плеч, расшитом красными крупными стразами на груди. Ее образ дополнили длинные серьги с драгоценными камнями, полупрозрачные перчатки и чулки. Волосы звезды распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен яркий макияж. Известно, что в таком наряде блогерша снималась в новом выпуске собственного шоу «Королевские кобры».

Помимо этого, телеведущая разместила еще несколько кадров со съемок. На них запечатлены другие герои программы во время выступления на сцене. В карусели присутствуют как групповые снимки участников, так и индивидуальные фото.

Пользователи сети оценили внешний вид Ивлеевой в комментариях под публикацией. «Горячая и страстная. Интересное сочетание», «Красотка!», «Твой образ просто невероятен», «Святая женщина, за такой и с крыши спрыгну», «Обжечься можно. Насколько же ты горячая», — писали они.

Ранее в ноябре Ивлеева показала новую прическу и вызвала споры среди фанатов. Знаменитость поделилась снимками с бала, который ежегодно проводится модным журналом Tatler в доме Пашкова. Она попозировала на мраморной лестнице в облегающем платье черного цвета с длинными рукавами и открытой спиной. На размещенных кадрах было видно, что Ивлеева перекрасила волосы в темный цвет и сделала стрижку-каре.