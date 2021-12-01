В Великобритании допустили отказ от прав человека ради борьбы с нелегалами

Британский премьер Джонсон заявил, что страна может выйти из конвенции по правам человека

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон допустил, что его страна может выйти из Европейской конвенции по правам человека, чтобы эффективнее бороться с нелегальной миграцией через пролив Ла-Манш. Его слова передает ТАСС.

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Отказ от общеевропейских принципов прав человека может быть не единственным способом предотвращения незаконного проникновения беженцев на Туманный Альбион. Джонсон, выступая перед Палатой общин британского парламента, пообещал изучить все возможности «на правозащитном треке».

Его коллега по правящей Консервативной партии Эндрю Росинделл отметил, что конвенция ограничивает британские власти в их борьбе с нелегалами и покрывает преступников. Джонсон заверил сопартийца, что в ближайшее время МВД Великобритании предложит парламенту ужесточить наказание для тех, кто нелегально пересекает государственную границу.

Поправки британского МВД в закон о государственной границе также установят наказание в виде пожизненного тюремного заключения для тех, кто оказывает помощь нелегалам. Джонсон, в ходе своего выступления, призвал лидера оппозиционной Лейбористской партии Кира Стармера поддержать эту инициативу правительства.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон раскритиковал подход Бориса Джонсона к решению вопроса нелегальной миграции и назвал его методы борьбы с кризисом несерьезными. В свою очередь Джонсон, предложил французского лидера забирать нелегалов обратно к себе, а не переправлять их через Ла-Манш.