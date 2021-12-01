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Появились подробности о внутреннем убранстве суперъяхты Майкла Джордана

Судно Майкла Джордана Joy за 5,9 миллиарда рублей оснащено восемью каютами с мозаикой
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Фото: Feadship

Журналисты The Sun опубликовали подробности о внутреннем убранстве яхты шестикратного чемпиона NBA и двукратного олимпийского чемпиона Майкла Джордана. Соответствующий материал появился на сайте издания.

58-летняя звезда команды Chicago Bulls является владельцем 70-метровой пятипалубной суперъяхты Joy стоимостью 60 миллионов фунтов стерлингов (5,9 миллиарда рублей). Известно, что спортсмен приобрел ее в 2019 году.

По информации издания, судно оснащено восемью каютами, каждая из которых украшена мозаикой и оборудована отдельной душевой кабиной. Потолки и ванные комнаты помещений отделаны гранитом. Помимо этого, в каждой каюте открывается панорамный 270-градусный вид на океан.

Одновременно на борту Joy могут находиться до 12 гостей и экипаж из 19 человек. Также на борту яхты имеются бар, столовая, джакузи, тренажерный зал и полномасштабная баскетбольная площадка.

Ранее в ноябре Стивен Спилберг продал свою суперъяхту Seven Seas («Семь морей») за 150 миллионов долларов (10,7 миллиарда рублей). Судно было построено в 2010 году. На борту есть девять кают, вертолетная площадка и кинотеатр. Сообщается, что новый владелец переименовал яхту в «Человек из стали».

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