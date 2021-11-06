Спилберг продал яхту за десять миллиардов рублей

Известный американский режиссер Стивен Спилберг продал свою суперъяхту Seven Seas («Семь морей») за 150 миллионов долларов (10,7 миллиарда рублей). Об этом сообщает Forbes.

По информации издания, новым хозяином 86-метровой яхты стал миллиардер Барри Зекельман, владелец канадской сталелитейной компании Zekelman Industries.

Яхта была построена в 2010 году. На судне есть девять кают, вертолетная площадка и кинотеатр. Сообщается, что новый владелец переименовал яхту в «Человек из стали».

Ранее стало известно, что яхта, стиль которой вдохновлен фильмами о британском суперагенте Джеймсе Бонде, продается за восемь миллиардов рублей. Корпус двухэтажного судна Bond Girl выполнен из металла, в то время как интерьер салона отделан темным деревом. Кроме того, внутреннее пространство защищено от лишних вибраций и шумов на воде.

