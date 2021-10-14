Яхту в стиле Джеймса Бонда продадут за восемь миллиардов рублей

Яхта, стиль которой вдохновлен фильмами о британском суперагенте Джеймсе Бонде, продается за восемь миллиардов рублей. Об этом сообщает The Sun.

Речь идет о 70-метровом двухэтажном судне B0nd Girl стоимостью 100 миллионов евро (8,3 миллиарда рублей). Корпус лодки выполнен из металла, в то время как интерьер салона отделан темным деревом. Кроме того, внутреннее пространство защищено от лишних вибраций и шумов на воде.

По словам дизайнеров Джорджа Люциана (George Lucian) и Ханны Хомберген (Hannah Hombergen), они разработали для B0nd Girl два симметричных корпуса по бокам, чтобы сделать судно более устойчивым и комфортным для пришвартовки.

Люциан и Хомберген отметили, что для создания яхты они черпали вдохновение в военной, авиационной и космической промышленности, а также в фильмах о Джеймсе Бонде.

В сентябре в США представили дизайн первой суперъяхты на солнечной батарее. По словам дизайнера Курта Странда (Kurt Strand), яхта Norway оснащена запатентованными мачтами Falcon, изготовленными из углеродного волокна. Паруса Norway площадью 19,6 тысячи квадратных метров способны раскрываться и сворачиваться за шесть минут одним нажатием кнопки.