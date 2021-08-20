Российский олигарх продал яхту и самолет на 1,5 миллиарда рублей ради новых

Олигарх из списка Forbes Олег Бойко продал яхту и самолет за 1,5 миллиарда рублей

Глава инвестиционной компании Finstar и миллиардер из списка Forbes Олег Бойко продал яхту и самолет ради покупки новых средств передвижения. Об этом сообщает Forbes.

Речь идет о продаже 44-метровой моторной яхты Blade стоимостью 5,5 миллиона евро (500 миллионов рублей) и самолета Bombardier Global 5000 за 12 миллионов евро (один миллиард рублей). В общей сложности Бойко выручил 17,5 миллиона евро (1,5 миллиарда рублей).

По информации издания, судно Blade построили для бизнесмена в 2009 году на итальянской верфи MMGI. В 1996 году Бойко получил травму позвоночника и был прикован к инвалидному креслу. В связи с этим, лодку оборудовали всем необходимым для удобства владельца. Проектировкой яхты занимались компании A Lab, Navirex и итальянский дизайнер Микела Реверби (Michela Reverbi).

Bombardier Global 5000 также был спроектирован по индивидуальному заказу олигарха. Так, на борту установили специальный механизм конфигурации кресел и диванов, чтобы инвалидная коляска Бойко могла свободно перемещаться по проходу.

Представитель олигарха, имя которого не указано, заверил, что на данный момент заявка на покупку нового самолета уже размещена. Для строительства новой яхты, в свою очередь, уже разработан дизайн-проект.

Ранее в августе новую роскошную суперъяхту российского миллиардера Романа Абрамовича впервые заметили на воде. 145-метровое судно под названием Solaris попало в объектив фотографа Джулиана Хуберта (Julien Hubert) недалеко от виллы Абрамовича на мысе Антиб на Французской Ривьере. По информации издания, стоимость яхты составляет 430 миллионов фунтов стерлингов (более 42 миллиардов рублей), что делает ее самой дорогой построенной на заказ лодкой в мире.