В Казани откроется выставка механических кукол и антиквариата XVIII-XX веков

В Центре «Эрмитаж-Казань» Музея-заповедника «Казанский Кремль» откроется выставка механических кукол и антиквариата XVIII-XX веков. Об этом сообщается на сайте Минкульта Татарстана.

Выставка посвящена редким экспонатам из фондов крупнейшего частного музея Европы. Она создана по инициативе российского мецената Давида Якобашвили и его сына Михаила и будет доступна для посещения с 17 декабря.

Так, у жителей и гостей Республики Татарстан появится возможность познакомиться с собранными за многие годы антикварными редкостями: автоматонами, самоиграющими музыкальными инструментами, механическими куклами.

Отмечается, что художественный фонд Музея «Собрание» насчитывает более 20 тысяч экспонатов, среди которых — механические музыкальные инструменты и предметы, декоративно-прикладное и часовое искусство, изобразительное искусство, печатная продукция и музыкальные носители. Согласно материалу, в Казань приедут экспонаты сразу из нескольких коллекций.

Ранее сообщалось, что в Казани появится творческая инклюзивная студия «Дети Ау». В ней будут проводить занятия по таким направлениям, как музыка, анимация, ИЗО и кино.