В Казани проведут бесплатные кинопоказы к Международному дню инвалидов

В кинотеатре «Мир» бесплатно покажут фильмы для людей с ограниченными возможностями

Казанский кинотеатр «Мир» подготовил цикл бесплатных кинопоказов для людей с ограниченными возможностями. Об этом сообщает местный портал «Татар Информ».

По информации издания, показы фильмов, приуроченных к Международному дню инвалидов, проведут в городе с 1 по 10 декабря. Так, например, 1 декабря посетителям представят картину с тифлокомментариями и субтитрами «Призрак», а 2 и 5 декабря — семейную драму «Расправь крылья».

Помимо этого, 3 и 6 декабря запланирована демонстрация фильма «Небесная команда» о хоккейной команде «Локомотив Ярославль». Завершат кинопоказ мультфильмы для детей с сурдопереводом, а именно: «Малыш и Карлсон», «Зима в Простоквашино» и «Литл Гром».

«Мы собрали киноленты, в которых поднимается тема значимости жизни, ее уникальности и ценности. Герои этих фильмов сталкиваются со сложностями непреодолимой силы, но из ситуаций выходят победителями благодаря своей силе воли», — пояснила глава «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

Известно, что акцию также поддержит детский центр «Экият», где 1 декабря состоится мультурок с показом мультфильма «Веселая ферма».

В октябре появилась информация о том, что в столице Хорватии пройдет фестиваль российского анимационного кино. Первым в рамках мероприятия стартует показ фильма Станислава Соколова «Гофманиада», во второй день фестиваля зрителям представят Чебурашку. В третий день планируется провести презентацию анимации «Союзмультфильма» для самых маленьких, а также провести выставку рисунков и викторину.