Девушка выгнала из дома сестру и ее парня из-за его особенности

Девушка поделилась историей о том, как выгнала сестру и ее парня из-за его ночных криков

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как ей пришлось выгнать сестру и ее парня из-за одной его особенности.

По словам героини истории, ее сестра вместе со своим парнем должны были остановиться у нее дома. Они приехали в День благодарения, весело проводили время вместе и выпивали. Ближе к вечеру пара отправилась в гостевую комнату, где провела ночь.

Как позже выяснилось, молодой человек громко кричит по ночам из-за психического заболевания. «Я знала, что у него посттравматическое стрессовое расстройство, но не предполагала, что оно будет как-то проявляться», — объяснила девушка.

На следующее утро рассказчица спросила у парня, нормально ли то, что он так кричал ночью, или это связано с тем, что они вчера выпивали. После этого он смутился и большей не разговаривал с ней, поэтому с этим же вопросом она обратилась к своей сестре. Та рассказала, что это происходит с ним каждую ночь. «После этого я попросила их съехать на оставшиеся два дня, потому что я не хотела терпеть такие крики в своем доме, ведь мне тоже нужно спать», — заявила девушка.

В итоге сестра девушки оскорбилась, потому что та раньше пообещала, что пара может остановиться у нее. «Я сказала ей, что не знала, что их визит будет сопровождаться такими ужасными криками, на что она ответила, что мне стоит научиться сопереживанию», — рассказала автор поста и добавила, что купила всем билеты в театр, куда они, вероятно, уже не сходят.

В комментариях под постом пользователи отметили, что сестра автора должна была предупредить ее о том, что у парня есть такая особенность. По их мнению, девушка намеренно умолчала об этом факте, чтобы не платить деньги за съемное жилье.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как муж матери выгнал ее из дома. По словам девушки, это произошло после того, как она отказалась брать фамилию отчима.