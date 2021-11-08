Мужчина услышал неприятную правду от падчерицы и выгнал ее из дома

Пользовательница Reddit под ником Harpsflower поделилась историей о том, как муж матери выгнал ее из дома. По словам девушки, это произошло после того, как отчим услышал от нее неприятную правду.

Авторша поста рассказала, что после смерти отца ее мать вышла замуж за мужчину по имени Рик. «Он оказался властным придурком, который считает, что может получить все. Он хотел жену и детей, но у него не могло быть своего потомства, и поэтому когда он встретил вдову с 11-летней дочерью, то решил не упускать свою возможность», — поделилась она.

Когда рассказчице исполнилось 18 лет, то отчим настоял на том, чтобы падчерица стала его дочерью по документам и начала носить его фамилию. Однако девушка отказалась быть удочеренной мужем матери. «Он заявил, что я обязана это сделать, так как все эти годы он был мне как отец. Я ответила ему, что он даже наполовину не был таким человеком, каким был мой папа», — вспомнила она.

Услышав неприятную правду от падчерицы, мужчина сильно разозлился и выгнал ее из дома. Как уточнила девушка, после этого ее отношения с матерью также осложнились. Тем не менее с недавних пор родительница захотела чаще общаться с ней. «У меня родился ребенок, и теперь моя мама хочет больше времени быть со мной», — объяснила авторша поста.

«Мать хочет прийти ко мне в гости и встретиться с внуком. Я сказала, что она может это сделать, но только без Рика. Она сильно расстроилась, но все поняла. Моя бабушка заявила, что я не могу ставить такие условия матери», — рассказала она. В заключение девушка спросила у пользователей, как они оценивают ее поведение.

В комментариях многие поддержали авторшу поста. В частности, один из юзеров отметил, что рассказчица имеет полное право не приглашать отчима в собственный дом.