Парень познакомился с друзьями возлюбленной и узнал о ее обмане

Пользователь Reddit с ником lyinggf_aita поделился историей о том, как познакомился с друзьями своей девушки, и узнал о ее обмане. По словам парня, его возлюбленная почти год скрывала, что она из богатой семьи.

«Я встречаюсь с Джейн (Jane) уже около года. Мы с ней учимся в разных вузах, которые находятся в 40 минутах друг от друга, но нам удается видеться несколько раз в неделю. Я заметил, что Джейн любит приходить ко мне в гости, но никогда не приглашает меня к себе. Каждый раз, когда мы разговаривали о наших семьях, она всегда была очень закрытой и отвечала мне, что не очень близка с родителями», — поделился он.

По словам автора поста, недавно он познакомился с друзьями возлюбленной. Молодого человека смутило, что все они называли его девушку другим именем. Вскоре он понял, что все они из обеспеченных семей, и он спросил у Джейн, как она начала общаться с ними. Оказалось, что девушка скрывала свое происхождение: она выросла в богатой семье. Кроме того, она выдумала имя Джейн, потому что ей казалось, что это имя проще произносить, чем ее настоящее.

После этого молодой человек сильно обиделся на нее. «Я обвинил ее в том, что она притворялась бедной, потому что ей доставляло удовольствие наблюдать за ними. Джейн сильно задели мои слова, и она ушла. Она до сих пор отказывается общаться со мной», — отметил он. В заключение парень поинтересовался, как пользователи оценивают его поведение.

Многие комментаторы встали на сторону девушки. «Ее деньги — это не твое дело. Если бы вы были женаты, то тут все понятно, она должна была сказать правду, но обязана ли она была это делать, если вы встречаетесь меньше года? Нет», — выразил мнение один из пользователей.

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