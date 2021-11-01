Мужчина случайно подслушал разговор жены с подругами и устроил забастовку

Пользователь Reddit под ником notakitchenbthrow устроил забастовку дома, отказавшись помогать жене в быту, и объяснил, почему принял такое решение. Мужчина расстроился, что супруга при своих подругах назвала его «кухонной сукой».

Автор поста рассказал, что работает недалеко от дома и всегда приходит обедать домой. Из-за того что его офис находится близко к дому, у него остается время на то, чтобы заняться домашними делами. Прежде чем вернуться на работу, он успевает помыть посуду, вынести мусор и поставить стирку.

Пару недель назад его супруга позвала в гости подруг, чтобы выпить и повеселиться. В это время мужчина был в своей комнате и случайно подслушал разговор своей жены и ее друзей. Она рассказывала им о том, как приучила своего мужа возвращаться домой на обеденный перерыв, чтобы помыть посуду, и назвала его «кухонной сукой».

Автор поста признался, что почувствовал себя унизительно из-за услышанного. На следующий день он пришел домой на обед, но не сделал ничего по дому. «Жена спросила меня, почему я не занялся посудой, на что я ответил, что "кухонная сука" бастует», — рассказывает он. Его супруга не ожидала получить такой ответ. В свое оправдания она сказала, что пошутила и что на самом деле так не считает, но мужчина не смог ей поверить.

Он также отметил, что его жена была бы в ярости, если бы услышала что-то подобное в свой адрес. По его мнению, уважение должно быть взаимным.

В комментариях к посту многие пользователи раскритиковали поведение женщины. «Ваша жена унизила вас перед своими друзьями», «Она не понимает, как ей повезло. Она принимает ваши старания как должное», — написали возмущенные комментаторы.

Ранее пользовательница Reddit поделилась историей о том, как отказалась готовить и убирать для мужа из-за того, что он не ценил ее труд. Женщина на некоторое время прекратила выполнять обязанности по дому. В конечном итоге муж понял свою ошибку и извинился перед ней за то, что не видел ее старания.